Льодовик в Італії настільки розтанув, що традиційні вимірювання стали неможливими

Італійський льодовик Вентіна, один з найбільших в італійському регіоні північна Ломбардія, настільки розтанув через зміни клімату, що геологи більше не можуть виміряти його так, як робили це впродовж останніх 130 років.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Після спекотного літа цього року геологи виявили, що кілки, які використовувалися як орієнтири для щорічного вимірювання відступу льодовика, тепер поховані під каменями та уламками, що зробило місцевість занадто нестабільною для майбутніх візитів.

Ломбардська льодовикова служба заявила, що тепер буде використовувати знімки з дронів та дистанційне зондування для відстеження подальшого скорочення.

Геологи кажуть, що льодовик Вентіна вже втратив 1,7 кілометра в довжину з моменту встановлення перших контрольних точок на передньому краї льодовика в 1895 році.

За даними служби, в останні роки танення прискорилося: за останні 10 років льодовик втратив 431 метр, майже половину з цього – з 2021 року.

"Хоча до 1980-х років ми ще могли сподіватися, що будуть нормальні цикли (відступу) або принаймні стриманий відступ, за останні 40 років сталося щось справді вражаюче", – сказав Андреа Тоффалетті, член Гляціологічної служби Ломбардії.

Тоффалетті зазначив, спекотні літа "вже не можуть гарантувати збереження зимового снігового покриву", який підтримує льодовик у незмінному стані.

"Для відновлення і збереження рівноваги на поверхні льодовика наприкінці літа має залишатися певна кількість залишкового снігу з зими. Але це відбувається все рідше і рідше", – сказав він.

За даними служби Ломбардії, Альпи є кліматичною гарячою точкою, де зафіксовано вдвічі вищий за середній світовий рівень підвищення температури з доіндустріальних часів, що призвело до втрати понад 64% обсягу альпійських льодовиків.

У травні у Швейцарських Альпах відколовся величезний шматок льодовика Бірх, що призвело до обвалу льоду, бруду та каміння на гірське селище Блаттен, мешканці якого були завчасно евакуйовані.

Обвал льодовика та частини гори у Блаттені спричинив повінь, яка практично знищила село.