Ледник в Италии настолько растаял, что традиционные измерения стали невозможными

Итальянский ледник Вентина, один из крупнейших в итальянском регионе северная Ломбардия, настолько растаял из-за изменений климата, что геологи больше не могут измерить его так, как делали это в течение последних 130 лет.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

После жаркого лета этого года геологи обнаружили, что колья, которые использовались как ориентиры для ежегодного измерения отступления ледника, теперь похоронены под камнями и обломками, что сделало местность слишком нестабильной для будущих визитов.

Ломбардская ледниковая служба заявила, что теперь будет использовать снимки с дронов и дистанционное зондирование для отслеживания дальнейшего сокращения.

Геологи говорят, что ледник Вентина уже потерял 1,7 километра в длину с момента установления первых контрольных точек на переднем крае ледника в 1895 году.

Фото: АР

По данным службы, в последние годы таяние ускорилось: за последние 10 лет ледник потерял 431 метр, почти половину из этого – с 2021 года.

"Хотя до 1980-х годов мы еще могли надеяться, что будут нормальные циклы (отступления) или по крайней мере сдержанное отступление, за последние 40 лет произошло что-то действительно впечатляющее", – сказал Андреа Тоффалетти, член Гляциологической службы Ломбардии.

Тоффалетти отметил, жаркие лета "уже не могут гарантировать сохранение зимнего снежного покрова", который поддерживает ледник в неизменном состоянии.

"Для восстановления и сохранения равновесия на поверхности ледника в конце лета должно оставаться определенное количество остаточного снега с зимы. Но это происходит все реже и реже", – сказал он.

По данным службы Ломбардии, Альпы являются климатической горячей точкой, где зафиксировано вдвое выше среднего мирового уровня повышения температуры с доиндустриальных времен, что привело к потере более 64% объема альпийских ледников.

В мае в Швейцарских Альпах откололся огромный кусок ледника Бирх, что привело к обвалу льда, грязи и камней на горный поселок Блаттен, жители которого были заблаговременно эвакуированы.

Обвал ледника и части горы в Блаттене вызвал наводнение, которое практически уничтожило село.