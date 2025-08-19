Укр Рус Eng

Нідерланди призупинили програму підготовки держслужбовців Грузії

Новини — Вівторок, 19 серпня 2025, 10:33 — Іванна Костіна

Посольство Нідерландів у Грузії заявило, що, у зв'язку з погіршенням ситуації в країні, "спричиненим діями грузинської влади", програму підготовки держслужбовців MATRA призупинено.

Про це повідомляє Sova.

"Це було дійсно важке рішення. Нідерланди завжди були стійким прихильником і партнером у зміцненні верховенства права в Грузії", – заявили у посольстві.

У рамках програми MATRA з підготовки кадрів у сфері верховенства права за минулі роки було навчено близько 200 грузинських посадовців і державних службовців, що сприяло зміцненню багатьох грузинських державних установ.

"Грузинські учасники зробили великий внесок у якість навчання і розвиток багатонаціональної мережі MATRA. Випускники програми MATRA в Грузії складають важливу частину мережі нашого посольства в Грузії", – розповіли у дипмісії.

Там пояснили, що тимчасове призупинення програми пов'язане з різким погіршенням ситуації в країні в результаті дій грузинської влади, що викликають глибоку заклопотаність.

"Ми щиро сподіваємося, що ситуація в країні покращиться, і ми зможемо знову вітати грузинських учасників у майбутньому", – наголошується в заяві дипвідомства.

У липні головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Перед тим очільники МЗС 17 європейських держав і Кая Каллас у спільній заяві розкритикували антидемократичні кроки влади Грузії.

Вони засудили політичні репресії грузинської влади та законодавчі зміни, "спрямовані на придушення незалежного громадянського суспільства та законних протестів".

