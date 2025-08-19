Нидерланды приостановили программу подготовки госслужащих Грузии

Посольство Нидерландов в Грузии заявило, что, в связи с ухудшением ситуации в стране, "вызванным действиями грузинских властей", программа подготовки госслужащих MATRA приостановлена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sova.

"Это было действительно трудное решение. Нидерланды всегда были устойчивым сторонником и партнером в укреплении верховенства права в Грузии", – заявили в посольстве.

В рамках программы MATRA по подготовке кадров в сфере верховенства права за прошедшие годы было обучено около 200 грузинских чиновников и государственных служащих, что способствовало укреплению многих грузинских государственных учреждений.

"Грузинские участники внесли большой вклад в качество обучения и развитие многонациональной сети MATRA. Выпускники программы MATRA в Грузии составляют важную часть сети нашего посольства в Грузии", – рассказали в дипмиссии.

Там пояснили, что временное приостановление программы связано с резким ухудшением ситуации в стране в результате действий грузинских властей, вызывающих глубокую озабоченность.

"Мы искренне надеемся, что ситуация в стране улучшится, и мы сможем снова приветствовать грузинских участников в будущем", – отмечается в заявлении дипведомства.

В июле главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

Перед тем главы МИД 17 европейских государств и Кая Каллас в совместном заявлении раскритиковали антидемократические шаги властей Грузии.

Они осудили политические репрессии грузинских властей и законодательные изменения, "направленные на подавление независимого гражданского общества и законных протестов".