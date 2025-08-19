У Лондоні анонсували віртуальну зустріч "коаліції рішучих"

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер головуватиме на віртуальному засіданні "коаліції рішучих" у вівторок вранці після переговорів у Білому домі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

На Даунінг-стріт заявили, що прем'єр-міністр поінформує лідерів про результати переговорів і обговорить наступні кроки.

Ініціатива, очолювана Британією і Францією, може передбачати розгортання в Україні військ з низки європейських країн і країн НАТО в якості миротворців, щоб утримати Владіміра Путіна від переозброєння і повторного нападу в майбутньому.

Трамп заявив, що США нададуть гарантії безпеки, і не виключив відправки американських військ для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди між Росією і Україною – те, що генеральний секретар НАТО назвав "справжнім проривом".

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.