В Лондоне анонсировали виртуальную встречу "коалиции решительных"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет председательствовать на виртуальном заседании "коалиции решительных" во вторник утром после переговоров в Белом доме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

На Даунинг-стрит заявили, что премьер-министр проинформирует лидеров о результатах переговоров и обсудит следующие шаги.

Инициатива, возглавляемая Британией и Францией, может предусматривать развертывание в Украине войск из ряда европейских стран и стран НАТО в качестве миротворцев, чтобы удержать Владимира Путина от перевооружения и повторного нападения в будущем.

Трамп заявил, что США предоставят гарантии безопасности, и не исключил отправки американских войск для обеспечения выполнения любого мирного соглашения между Россией и Украиной – то, что генеральный секретарь НАТО назвал "настоящим прорывом".

СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.