ЗМІ: депутат вчинив самогубство у будівлі парламенту Фінляндії

У вівторок у будівлі парламенту Фінляндії загинула людина, ЗМІ повідомляють про самогубство депутата.

Про це повідомила газета Iltalehti, повідомляє "Європейська правда".

Поліція отримала виклик від екстрених служб об 11:06. За даними газети, член парламенту вчинив самогубство в будівлі парламенту близько 11:00.

Поліція розслідує причину смерті.

За даними поліції, в інциденті не вбачається жодного кримінального підґрунтя. На місці події перебуває велика кількість правоохоронців.

Там працюють кілька поліцейських патрулів і служби екстреної допомоги.

Директор служби безпеки фінського парламенту Ааро Тойвонен описав ситуацію в інтерв'ю Yle таким чином: "На місці працюють рятувальні служби, поліція та аварійні служби. На даному етапі я не можу сказати більше".

Коли Yle запитала Тойвонена, чи було це самогубство, він не заперечив інформацію.

Наразі парламент перебуває на літніх канікулах. Осіння сесія розпочнеться 2 вересня.

Юкка Копра, голова Коаліційної партії, найбільшої парламентської групи, почув сумну новину від журналістів під час літньої зустрічі міністерської групи Коаліційної партії.

Копра не знав про інцидент або про те, про депутата якої парламентської групи йдеться. Він вважає цю справу сумною і серйозною.

Особа загиблого депутата відома Iltalehti, але газета не публікуватиме його ім'я, доки з нею не зв'яжуться родичі депутата.

У липні 54-річний депутат Національних зборів Франції Олівʼє Марле, відомий критикою президента Емманюеля Макрона, вчинив самогубство.

Минулого року в Молдові після анафілактичного шоку, викликаного укусом оси, помер депутат від партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) Юріє Песат.