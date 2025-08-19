СМИ: депутат совершил самоубийство в здании парламента Финляндии

Во вторник в здании парламента Финляндии погиб человек, СМИ сообщают о самоубийстве депутата.

Об этом сообщила газета Iltalehti, сообщает "Европейская правда".

Полиция получила вызов от экстренных служб в 11:06. По данным газеты, член парламента совершил самоубийство в здании парламента около 11:00.

Полиция расследует причину смерти.

По данным полиции, в инциденте не усматривается никакой криминальной подоплеки. На месте происшествия находится большое количество правоохранителей.

На месте работают несколько полицейских патрулей и службы экстренной помощи.

Директор службы безопасности финского парламента Ааро Тойвонен описал ситуацию в интервью Yle следующим образом: "На месте работают спасательные службы, полиция и аварийные службы. На данном этапе я не могу сказать больше".

Когда Yle спросила Тойвонена, было ли это самоубийство, он не опроверг информацию.

Сейчас парламент находится на летних каникулах. Осенняя сессия начнется 2 сентября.

Юкка Копра, председатель Коалиционной партии, крупнейшей парламентской группы, услышал печальную новость от журналистов во время летней встречи министерской группы Коалиционной партии.

Копра не знал об инциденте или о том, о депутате какой парламентской группы идет речь. Он считает случившееся печальным и серьезным.

Личность погибшего депутата известна Iltalehti, но газета не будет публиковать его имя, пока с ней не свяжутся родственники депутата.

В июле 54-летний депутат Национального собрания Франции Оливье Марле, известный критикой президента Эмманюэля Макрона, совершил самоубийство.

В прошлом году в Молдове после анафилактического шока, вызванного укусом осы, умер депутат от партии президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) Юрие Песат.