У Молдові від анафілактичного шоку після укусу оси помер депутат
У Молдові після анафілактичного шоку, викликаного укусом оси, помер депутат від партії президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) Юріє Песат.
Про це у понеділок повідомили у партії, пише "Європейська правда".
Песат, який обіймав посаду заступника голови парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості, помер 5 серпня. Йому було 52 роки.
Депутат помер уранці від анафілактичного шоку, спричиненого укусом оси.
"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого колеги Юріє Песата. Він був відданим, працьовитим і чесним колегою. Упродовж багатьох років він працював на благо суспільства, зокрема будучи мером села Белчана", – зазначили в партії та висловили співчуття родині та близьким депутата.
Нагадаємо, у сусідній Молдові 20 жовтня відбудуться президентські вибори.
Детально про усі розклади перед виборами і те, як Мая Санду іде до перемоги на них, читайте у статті "ЄвроПравди".