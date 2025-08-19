Генсек НАТО бере участь у засіданні "коаліції рішучих" щодо гарантій безпеки Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте бере участь в онлайн-засіданні "коаліції рішучих", присвяченому обговоренню майбутніх гарантій безпеки для України, яке триває в ці хвилини за головування Британії та Франції.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив один з посадовців Альянсу.

Рютте обговорює гарантії безпеки Україні з державами-учасницями "коаліції рішучих" у вівторок, 19 серпня.

"Я можу підтвердити, що генеральний секретар бере участь у засіданні "коаліції рішучих", що триває зараз", – заявив посадовець НАТО.

Варто зауважити, що, як розповіли "Європейській правді" у бюро преси та інформації уряду Німеччини, "сьогоднішня відеоконференція "коаліції рішучих" є продовженням вчорашньої зустрічі у Вашингтоні та продовженням консультацій з питання гарантій безпеки для України".

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.