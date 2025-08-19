Генсек НАТО участвует в заседании "коалиции решительных" по гарантиям безопасности Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте участвует в онлайн-заседании "коалиции решительных", посвященном обсуждению будущих гарантий безопасности для Украины, которое продолжается в эти минуты под председательством Великобритании и Франции.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил один из чиновников Альянса.

Рютте обсуждает гарантии безопасности Украины с государствами-участниками коалиции желающих во вторник, 19 августа.

"Я могу подтвердить, что генеральный секретарь участвует в заседании "коалиции решительных", которое сейчас идет", – заявил чиновник НАТО.

Стоит заметить, что, как рассказали "Европейской правде" в бюро прессы и информации правительства Германии, "сегодняшняя видеоконференция "коалиции решительных" является продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и консультаций по вопросу гарантий безопасности для Украины".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.