Макрон прокоментував позов проти блогерки зі США, яка зводить наклеп на першу леді

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не міг проігнорувати твердження американської ультраправої блогерки Кендіс Оуенс, яка заявляє, що перша леді Бріжит Макрон народилась чоловіком, тому подав позов про наклеп проти неї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Paris Match.

Французький президент заявив, що раніше, коли твердження про нібито трансгендерність Бріжит Макрон поширювались тільки у Франції, йому порадили не позиватись.

"Це могло спричинити "ефект Стрейзанд", який ще більше привертає увагу до цих побрехеньок. Але це набуло такого розмаху в США, що ми мусили відреагувати", – додав він.

Макрон наголосив, що прагнення відновити правду, чого він і перша леді хочуть домогтись позовом – це не обмеження свободи слова.

"Ті, хто говорить вам про цю нібито свободу слова, – це ті, хто забороняє журналістам входити до Овального кабінету (імовірно, це натяк на Білий дім. – Ред.). Я цього не приймаю", – зазначив президент Франції.

У липні стало відомо про позов, поданий від імені подружжя Макронів до Верховного суду штату Делавер, в якому вони звинувачують Кендіс Оуенс у "кампанії глобального приниження" та "безжального цькування" першої леді Франції, метою якої була реклама її подкасту.

Теза про те, що перша леді Франції нібито є трансперсоною, вже не перший рік поширюють адепти теорій змови. Серед них – "незалежна журналістка" Наташа Рей, яку за це оштрафували минулого року.