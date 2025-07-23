Макрон у США судиться з блогеркою через наклеп на свою дружину

Президент і перша леді Франції Емманюель і Бріжит Макрони подали позов проти американської крайньої правої блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит насправді є чоловіком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У позові, поданому до Верховного суду штату Делавер, подружжя Макронів звинувачує Оуенс у "кампанії глобального приниження" та "безжального цькування" першої леді Франції, метою якої була реклама її подкасту.

Позивачі вказують, що в межах кампанії американська подкастерка назвала 72-річну Бріжит Макрон чоловіком, який народився під іменем Жана-Мішеля Троньйо (справжнє ім'я старшого брата першої леді Франції).

"Кожного разу, коли Макрони виходять з дому, вони роблять це, знаючи, що безліч людей чули і багато хто вірить у ці огидні вигадки. Це втручання у приватне життя дегуманізує і є глибоко несправедливим", – ідеться в позові.

Подружжя Макронів вимагає стягнути з ультраправої блогерки компенсацію та штрафні збитки, розмір яких не уточнюється.

Щоб виграти справу про наклеп в США, Макронам потрібно довести, що відповідачі діяли з "фактичним злим умислом", тобто знали, що опублікована інформація є неправдивою, або нехтували її правдивістю.

Зазначимо, що подібні позови є рідкістю для перших осіб.

Теза про те, що перша леді Франції нібито є трансперсоною, вже не перший рік поширюють адепти теорій змови. Серед них – "незалежна журналістка" Наташа Рей, яку за це оштрафували минулого року.

Нещодавно подружжя Макронів опинилось у центрі уваги через кадри, на яких перша леді нібито дає ляпаса французькому президентові.