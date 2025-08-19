Макрон прокомментировал иск против блогера из США, которая клевещет на первую леди
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не мог проигнорировать утверждения американского ультраправого блогера Кэндис Оуэнс, которая заявляет, что первая леди Брижит Макрон родилась мужчиной, поэтому подал иск о клевете против нее.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Paris Match.
Французский президент заявил, что ранее, когда утверждения о якобы трансгендерности Брижит Макрон распространялись только во Франции, ему посоветовали не подавать иск.
"Это могло вызвать "эффект Стрейзанд", который еще больше привлекает внимание к этой лжи. Но это приобрело такой размах в США, что мы должны были отреагировать", – добавил он.
Макрон подчеркнул, что стремление восстановить правду, чего он и первая леди хотят добиться иском – это не ограничение свободы слова.
"Те, кто говорит вам об этой якобы свободе слова, – это те, кто запрещает журналистам входить в Овальный кабинет (вероятно, это намек на Белый дом. – Ред.). Я этого не принимаю", – отметил президент Франции.
В июле стало известно об иске, поданном от имени супругов Макронов в Верховный суд штата Делавэр, в котором они обвиняют Кэндис Оуэнс в "кампании глобального унижения" и "безжалостной травли" первой леди Франции, целью которой была реклама ее подкаста.
Тезис о том, что первая леди Франции якобы является трансперсоной, уже не первый год распространяют адепты теорий заговора. Среди них – "независимая журналистка" Наташа Рей, которую за это оштрафовали в прошлом году.