Орбану не терпится увидеть вторую встречу Путина и Трампа
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после онлайн-встречи лидеров ЕС заявил, что дальнейшую военную эскалацию могут предотвратить только переговоры руководителей США и России.
Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".
По словам Орбана, на встрече лидеров ЕС "было подтверждено, что опасность третьей мировой войны можно снизить только путем встречи Трампа и Путина", а "стратегия изоляции потерпела поражение".
Премьер Венгрии в очередной раз отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину можно решить "только дипломатическими усилиями", а связывать членство Украины в ЕС с гарантиями безопасности "является ненужным и опасным".
"Венгрия приветствует шаги, сделанные во время переговоров Трампа и Путина, и поддерживает продолжение переговорного процесса, в частности учитывая следующую встречу Трампа и Путина", – добавил Орбан.
Кроме того, он снова предложил "как можно быстрее" провести саммит в формате Европа-Россия.
Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.
После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.
