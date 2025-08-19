Орбану не терпится увидеть вторую встречу Путина и Трампа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан после онлайн-встречи лидеров ЕС заявил, что дальнейшую военную эскалацию могут предотвратить только переговоры руководителей США и России.

Об этом он написал на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Орбана, на встрече лидеров ЕС "было подтверждено, что опасность третьей мировой войны можно снизить только путем встречи Трампа и Путина", а "стратегия изоляции потерпела поражение".

Премьер Венгрии в очередной раз отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину можно решить "только дипломатическими усилиями", а связывать членство Украины в ЕС с гарантиями безопасности "является ненужным и опасным".

"Венгрия приветствует шаги, сделанные во время переговоров Трампа и Путина, и поддерживает продолжение переговорного процесса, в частности учитывая следующую встречу Трампа и Путина", – добавил Орбан.

Кроме того, он снова предложил "как можно быстрее" провести саммит в формате Европа-Россия.

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.

После этого украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

