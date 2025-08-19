Кошта подзвонив Зеленському після розмови з лідерами ЄС і пообіцяв тиснути на РФ
Президент Європейської ради Антоніу Кошта по завершенню позачергового онлайн-засідання лідерів держав ЄС, присвяченого результатам перемовин у Вашингтоні 18 серпня, зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.
Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".
Кошта розповів Зеленському про результати позачергової онлайн-зустрічі лідерів ЄС.
"Одразу після нашої дискусії з членами Європейської ради я провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС і непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на Росію", – написав Кошта.
Він додав, що головні пріоритети Євросоюзу – "зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та забезпечити повернення тисяч дітей, викрадених Росією".
Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.– António Costa (@eucopresident) August 19, 2025
I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.
Our top priorities are to stop the…
"Ми працюватимемо разом зі Сполученими Штатами над конкретними та важливими гарантіями безпеки. Разом із президентом Зеленським і США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру", – наголосив очільник Європейської ради.
"Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просуватися вперед у процесі розширення. Майбутнє України – також у процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС", – додав він.
Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.
