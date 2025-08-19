Кошта подзвонив Зеленському після розмови з лідерами ЄС і пообіцяв тиснути на РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта по завершенню позачергового онлайн-засідання лідерів держав ЄС, присвяченого результатам перемовин у Вашингтоні 18 серпня, зателефонував президентові України Володимиру Зеленському.

Про це Кошта написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".

Кошта розповів Зеленському про результати позачергової онлайн-зустрічі лідерів ЄС.

"Одразу після нашої дискусії з членами Європейської ради я провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Я підкреслив єдність ЄС і непохитну підтримку України, а також нашу відданість справі збереження тиску на Росію", – написав Кошта.

Він додав, що головні пріоритети Євросоюзу – "зупинити вбивства, просунутися у питанні обміну полоненими та забезпечити повернення тисяч дітей, викрадених Росією".

Right after our discussion with the members of the European Council, I had a phone call with President @ZelenskyyUa.



I underlined the EU’s unity and unwavering support for Ukraine, as well as our commitment to maintaining pressure on Russia.



Our top priorities are to stop the… – António Costa (@eucopresident) August 19, 2025

"Ми працюватимемо разом зі Сполученими Штатами над конкретними та важливими гарантіями безпеки. Разом із президентом Зеленським і США ми підготуємо наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру", – наголосив очільник Європейської ради.

"Ми маємо й надалі підтримувати український народ і просуватися вперед у процесі розширення. Майбутнє України – також у процвітанні та стабільності, які може забезпечити членство в ЄС", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

За даними ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

