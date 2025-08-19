Кошта позвонил Зеленскому после разговора с лидерами ЕС и пообещал давить на РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта по завершении внеочередного онлайн-заседания лидеров государств ЕС, посвященного результатам переговоров в Вашингтоне 18 августа, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом Кошта написал на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Кошта рассказал Зеленскому о результатах внеочередной онлайн-встречи лидеров ЕС.

"Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета я провел телефонный разговор с президентом Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на Россию", – написал Кошта.

Он добавил, что главные приоритеты Евросоюза – "остановить убийства, продвинуться в вопросе обмена пленными и обеспечить возвращение тысяч детей, похищенных Россией".

"Мы будем работать вместе с Соединенными Штатами над конкретными и важными гарантиями безопасности. Вместе с президентом Зеленским и США мы подготовим следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира", – подчеркнул глава Европейского совета.

"Мы должны и в дальнейшем поддерживать украинский народ и продвигаться вперед в процессе расширения. Будущее Украины – также в процветании и стабильности, которые может обеспечить членство в ЕС", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

По данным СМИ, государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

