Зеленський і президент Євроради обговорили підготовку нових санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з очільником Європейської ради Антоніу Коштою після онлайн-зустрічі лідерів ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

Глава держави зазначив, що засідання Європейської ради на чолі з Коштою було присвячене підсумкам переговорів з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні напередодні.

"Обговорили з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії. Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу. Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом", – додав він.

Крім того, сторони обговорили подальші кроки та "підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії".

"Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху нашої країни до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів", – підсумував Зеленський.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

У понеділок український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Дональдом Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.