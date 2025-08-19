Зеленский и президент Евросовета обсудили подготовку новых санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с главой Европейского совета Антониу Коштой после онлайн-встречи лидеров ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Глава государства отметил, что заседание Европейского совета во главе с Коштой было посвящено итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне накануне.

"Обсудили с Антониу результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия. Ценим единство и неизменную поддержку со стороны Евросоюза. Договорились, что будем и в дальнейшем тесно работать вместе", – добавил он.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги и "подготовку нового, 19-го пакета санкций Евросоюза против России".

"Отдельно обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения нашей страны к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров", – подытожил Зеленский.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

Смотрите также видео "Европейской правды" о переговорах лидеров Европы и США в Белом доме.