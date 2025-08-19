У Лукашенка готові організувати зустріч Зеленського й Путіна, але "не напрошуються"

Речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що Мінськ готовий організувати зустріч Владіміра Путіна та Володимира Зеленського, якщо "це потрібно".

Таке вона сказала російським пропагандистам із "Ведомостей", пише "Європейська правда".

За словами речниці Лукашенка, "Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці – ми готові організувати будь-яку зустріч".

Ейсмонт додала, що питання зустрічі лідерів України та Росії не обговорювалось під час розмови Дональда Трампа і Александра Лукашенка.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

