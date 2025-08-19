Лавров каже, що РФ не проти дво– чи тристоронніх форматів щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Як пише "Європейська правда", про це Лавро сказав в інтерв'ю каналу "Россия 24", його цитує агентство "Интерфакс".

Лавров виступив після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

"Ми не відмовляємося від жодних форм роботи – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх, президент про це неодноразово говорив", – сказав Лавров.

Разом з тим Лавров сказав, що "будь-які контакти за участю перших осіб треба готувати дуже ретельно".

"Щоб всі ці формати включалися не заради того, щоб на ранок хтось писав в газетах або ввечері показав по телевізору або потім судачив в соцмережах… а заради того, щоб крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні етапи для того, щоб готувати саміти", – сказав Лавров.

Зазначимо, німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Зеленський та Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

