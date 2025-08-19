У Лукашенко готовы организовать встречу Зеленского и Путина, но "не напрашиваются"

Пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, если "это нужно".

Об этом она заявила российским пропагандистам из "Ведомостей", пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря Лукашенко, "Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы".

Эйсмонт добавила, что вопрос встречи лидеров Украины и России не обсуждался во время разговора Дональда Трампа и Александра Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

