Эрдоган поговорил с генсеком НАТО о вкладе Турции в мирный процесс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о мирном процессе в Украине.

Об этом сообщил директорат по коммуникациям турецкого президента, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган и Рютте во время разговора "подчеркнули важную роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности Черного моря".

Они также договорились о "вкладе Турции, которая является одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и о тесной координации действий".

Разговор сторон также касался "реалистичных и устойчивых гарантий безопасности" для Украины.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

В понедельник украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

