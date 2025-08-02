Розвідка Британії проаналізувала ситуацію довкола Покровська

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ, ключовий український логістичний центр, який підтримує операції на Донбасі.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 2 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Протягом останнього тижня, зазначають британські аналітики, російські війська досягли поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв'язку.

Вони просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку Родинського, через яке проходить головний північний маршрут постачання Покровська. Російські війська також захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.

Відкриті джерела 22 липня 2025 року повідомляли про спроби російських диверсійних і розвідувальних груп проникнути в південну частину Покровська, після чого українські сили провели операції з очищення території.

Покровськ був пріоритетним напрямком для Росії з лютого 2024 року, коли вона захопила Авдіївку. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та техніці.

Естонська розвідка відзначала, що російські війська в Покровську намагаються використовувати ту саму тактику, що й раніше у Вугледарі та Авдіївці.

Президент США Дональд Трамп 1 серпня заявив, що Росія з початку року втратила понад 112 тисяч військових у війні проти України.