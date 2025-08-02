Разведка Британии проанализировала ситуацию вокруг Покровска

Российские сухопутные войска усиливают попытки окружить Покровск, ключевой украинский логистический центр, который поддерживает операции на Донбассе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 2 августа, сообщает "Европейская правда".

В течение последней недели, отмечают британские аналитики, российские войска достигли постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи.

Они продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении Родынского, через которое проходит главный северный маршрут снабжения Покровска. Российские войска также захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Открытые источники 22 июля 2025 года сообщали о попытках российских диверсионных и разведывательных групп проникнуть в южную часть Покровска, после чего украинские силы провели операции по очистке территории.

Покровск был приоритетным направлением для России с февраля 2024 года, когда она захватила Авдеевку. Российские усилия против укрепленного города стоили России больших потерь в живой силе и технике.

Эстонская разведка отмечала, что российские войска в Покровске пытаются использовать ту же тактику, что и ранее в Угледаре и Авдеевке.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что Россия с начала года потеряла более 112 тысяч военных в войне против Украины.