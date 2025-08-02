В Італії за неправду щодо соціальної відповідальності оштрафували Armani на 3,5 млн євро 

Італійський антимонопольний орган оштрафував групу Armani на 3,5 мільйона євро за оманливі заяви щодо зобов'язань з питань етичної та соціальної відповідальності.

Про це повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Агентство заявило, що задекларовані зобов’язання суперечать реальним умовам праці людей, які виготовляють продукцію модного дому.

Агентство відзначило, що Giorgio Armani SpA та G.A. Operations SpA вирішили передати значну частину виробництва шкіряних сумок та аксесуарів постачальникам, які, своєю чергою, залучили субпідрядників.

У декількох з цих субпідрядників було виявлено, що з обладнання були зняті засоби безпеки з метою збільшення виробничих потужностей, що ставило під серйозну загрозу здоров'я та безпеку працівників.

Крім того, санітарні та гігієнічні умови були незадовільними, а працівники часто були повністю або частково незареєстровані.

"За таких умов очевидно, що захист прав і здоров'я працівників не відповідав змісту заяв про етичну та соціальну відповідальність, поширених компаніями Giorgio Armani SpA. та G.A. Operations SpA", – заявив антимонопольний орган Італії.

Він також відзначив, що в Armani були обізнані про ситуацію, яка "серйозно порушувала права працівників, що виробляли шкіряні сумки та аксесуари".

Також зазначається, що внутрішній документ Giorgio Armani SpA також вказує на те, що компанія знала про ситуацію.

Giorgio Armani SpA висловила "гіркоту і здивування" з приводу рішення і висловила впевненість, що воно буде скасоване в апеляційному порядку.

Торік у липні Італія арештувала 121 млн євро в Amazon через підозру в податковому шахрайстві.

Проти Dior Group також було розпочате розслідування у зв’язку з можливою експлуатацією робітників.