Італія арештувала 121 млн євро в Amazon через підозру в податковому шахрайстві

Прокуратура Мілана наклала на італійське представництво Amazon попередній штраф у 121 мільйон євро через підозру в податкових махінаціях, які дозволили логістичній компанії ухилитись від сплати податків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Міланська прокуратура у вівторок наклала арешт на 121 мільйон євро компанії Amazon Italia Transport у межах розслідування, яке виявило податкове шахрайство за 2017-2022 роки в схемі доставки пакунків.

Як стверджується, логістична компанія у системі доставки "останньої милі", тобто від складу до покупця, порушувала права працівників-кур’єрів.

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Суть схеми полягає в тому, що Amazon Italia Transport створила товариство з обмеженою відповідальністю для доставки "останньої милі", в яке інвестували дрібніші перевізники, але фактично управлінням замовленнями займалось тільки воно.

Таким чином, Amazon використовував місцевих кур'єрів для надання послуг, "які він рекламує як свої власні, на які поширюються встановлені ним тарифи і які здійснюються в продиктованому ним порядку", констатувала прокуратура Мілана.

У Amazon заявили, що дотримуються "всіх чинних законів і правил у кожній країні, де ми працюємо, і вимагаємо, щоб компанії, які працюють з нами, робили те ж саме", та пообіцяли співпрацювати з відповідними органами під час розслідування.

Нагадаємо, минулого тижня італійське антимонопольне відомство розпочало розслідування проти Armani Group і Dior Group у зв'язку з ймовірною експлуатацією робітників виробниками розкішного одягу та інших модних товарів.