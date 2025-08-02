В Италии за ложь о социальной ответственности оштрафовали Armani на 3,5 млн евро

Итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 миллиона евро за ложные заявления об обязательствах по вопросам этической и социальной ответственности.

Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Агентство заявило, что задекларированные обязательства противоречат реальным условиям труда людей, которые производят продукцию модного дома.

Агентство отметило, что Giorgio Armani SpA и G.A. Operations SpA решили передать значительную часть производства кожаных сумок и аксессуаров поставщикам, которые, в свою очередь, привлекли субподрядчиков.

У нескольких из этих субподрядчиков было обнаружено, что с оборудования были сняты средства безопасности с целью увеличения производственных мощностей, что ставило под серьезную угрозу здоровье и безопасность работников.

Кроме того, санитарные и гигиенические условия были неудовлетворительными, а работники часто были полностью или частично незарегистрированы.

"В таких условиях очевидно, что защита прав и здоровья работников не соответствовала содержанию заявлений об этической и социальной ответственности, распространенных компаниями Giorgio Armani SpA. и G.A. Operations SpA", – заявил антимонопольный орган Италии.

Он также отметил, что в Armani были осведомлены о ситуации, которая "серьезно нарушала права работников, производивших кожаные сумки и аксессуары".

Также отмечается, что внутренний документ Giorgio Armani SpA также указывает на то, что компания знала о ситуации.

Giorgio Armani SpA выразила "горькость и удивление" по поводу решения и выразила уверенность, что оно будет отменено в апелляционном порядке.

В июле прошлого года Италия арестовала 121 млн евро у Amazon по подозрению в налоговом мошенничестве.

Против Dior Group также было начато расследование в связи с возможной эксплуатацией рабочих.