Парламент Косова знову не зміг обрати спікера

Асамблея частково визнаного Косова в середу вкотре не змогла обрати спікера, через що політичне життя країни вже понад чотири місяці перебуває в глухому куті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Відповідно до рішення Конституційного суду Косова, в середу депутати країни відновили установчу сесію, яка має завершитись обранням спікера та його заступників.

На посаду спікера найбільша партія косовського парламенту – Рух "Самовизначення" нинішнього голови уряду Альбіна Курті – висунула Албулену Хаджіу. На відкритому голосуванні за її призначення висловились 57 депутатів парламенту Косова, проти були 56, ще три утримались.

Друга кандидатка від "Самовизначення" Доніка Гервала-Шварц отримала таку ж кількість голосів. Після цього установча сесія була призупинена, вона відновиться у пʼятницю, 22 серпня.

Три найбільші опозиційні партії Косова наперед заявили, що не підтримають кандидатів від "Самовизначення", які працюють в уряді (Хаджіу виконує обовʼязки міністерки юстиції, а Гервала-Шварц – закордонних справ).

Через неможливість обрати спікера і його заступників парламент Косова не зміг закрити установчу сесію, а отже, почати повноцінну роботу – зокрема, призначити постійний уряд і розглянути бюджетні питання.

Нині парламент Косова має 30 днів, аби все ж обрати спікера. Але Конституційний суд не уточнив, якими будуть наслідки в разі, якщо цього не станеться у встановлений термін.

