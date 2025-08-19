Парламент Косова у середу відновить спроби вийти з політичної кризи

Асамблея частково визнаного Косова у середу збереться після вимушеної перерви, аби спробувати завершити установчу сесію і вийти з політичного глухого кута, який утворився після лютневих виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Відновлення установчої сесії парламенту Косова відбувається після того, як Конституційний суд країни опублікував повне рішення щодо вирішення політичної кризи.

Він зобов'язав Асамблею обрати нового спікера парламенту протягом 30 днів шляхом відкритого голосування, причому одного і того ж кандидата можна висувати не більше трьох разів.

У рішенні Конституційного суду, однак, не згадуються конкретні наслідки, якщо Асамблея не виконає рішення.

Через неможливість обрати спікера і його заступників парламент Косова не зміг закрити установчу сесію, а отже, почати повноцінну роботу – зокрема, призначити постійний уряд і розглянути бюджетні питання.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова дав парламенту місяць для припинення політичної кризи, а коли був зірваний і цей дедлайн – заборонив йому ухвалювати будь-які рішення до 8 серпня, коли очікувалися подальші кроки.

