У Косові – перший масштабний протест проти премʼєра через кризу в парламенті

Працівники суспільного мовника частково визнаного Косова RTK у середу вийшли на вулиці Приштини, протестуючи проти кількамісячної парламентської кризи, через яку під питанням опинилось їхнє фінансування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Косовські медійники влаштували акцію протесту перед будівлею уряду у Приштині, скандуючи гасла "Журналіст без зарплати", "Демократія без голосу", "Бюджет для RTK – не мовчання за правду", "Не глушіть голос нашого народу".

Фото: "Радіо Свобода"

Понад 700 співробітників RTK – єдиної суспільної телерадіокомпанії Косова – залишилися без зарплати за липень, оскільки мовник не отримав другу частину бюджету на цей рік.

Ця ситуація виникла через те, що парламент Косова досі не зміг закрити установчу сесію, а отже, створити парламентський бюджетний комітет для розгляду й затвердження бюджету.

Нагадаємо, за підсумками лютневих виборів перемогла партія глави уряду Косова Альбіна Курті "Самовизначення", але їй бракує голосів для абсолютної більшості.

Опозиція виступає проти кандидатури спікера парламенту Косова від "Самовизначення", а Курті відмовляється йти на поступки в цьому питанні – тому кілька місяців косовські депутати не можуть розпочати повноцінної роботи.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова дав парламенту місяць для припинення політичної кризи, а коли був зірваний і цей дедлайн – заборонив йому ухвалювати будь-які рішення до 8 серпня, коли очікуються подальші кроки.

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