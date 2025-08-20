Парламент Косова снова не смог избрать спикера

Ассамблея частично признанного Косова в среду в очередной раз не смогла избрать спикера, из-за чего политическая жизнь страны уже более четырех месяцев находится в тупике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Согласно решению Конституционного суда Косова, в среду депутаты страны возобновили учредительную сессию, которая должна завершиться избранием спикера и его заместителей.

На пост спикера крупнейшая партия косовского парламента – Движение "Самоопределение" нынешнего главы правительства Альбина Курти – выдвинула Албулену Хаджиу. В открытом голосовании за ее назначение высказались 57 депутатов парламента Косова, против были 56, еще три воздержались.

Вторая кандидатка от "Самоопределения" Доника Гервала-Шварц получила такое же количество голосов. После этого учредительная сессия была приостановлена, она возобновится в пятницу, 22 августа.

Три крупнейшие оппозиционные партии Косова заранее заявили, что не поддержат кандидатов от "Самоопределения", которые работают в правительстве (Хаджиу исполняет обязанности министра юстиции, а Гервала-Шварц – иностранных дел).

Из-за невозможности избрать спикера и его заместителей парламент Косова не смог закрыть учредительную сессию, а значит, начать полноценную работу – в частности, назначить постоянное правительство и рассмотреть бюджетные вопросы.

Сейчас у парламента Косова есть 30 дней, чтобы все же избрать спикера. Но Конституционный суд не уточнил, какими будут последствия, если этого не произойдет в установленный срок.

