Нідерланди відправлять у Польщу військових і Patriot для зміцнення східного флангу НАТО

Очільник міністерства оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про відправлення наприкінці 2025 року нідерландських військових і двох систем Patriot до Польщі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі NOS.

За словами Брекельманса, з 1 грудня до Польщі вирушать 300 нідерландських військових із двома системами протиповітряної оборони Patriot.

"Ми робимо це, щоб захистити східний фланг НАТО, важливий військовий вузол для оборони України та для стримування і подальшого відохочення росіян", – заявив глава Міноборони Нідерландів.

Розгортання сил триватиме щонайменше до травня 2026 року, при цьому Брекельманс наголосив, що воно не пов'язане з дискусіями про гарантії безпеки для Києва і не передбачає військової присутності Нідерландів в Україні.

Міністр додав, що Нідерланди разом з партнерами забезпечують "багаторівневу протиповітряну оборону" від можливих загроз з боку балістичних ракет, крилатих ракет, винищувачів, вертольотів і безпілотників.

Перед тим у середу стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".

Міністр оборони Польщі звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.