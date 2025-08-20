Нидерланды отправят в Польшу военных и Patriot для укрепления восточного фланга НАТО

Глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил об отправке в конце 2025 года нидерландских военных и двух систем Patriot в Польшу.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии NOS.

По словам Брекельманса, с 1 декабря в Польшу отправятся 300 нидерландских военных с двумя системами противовоздушной обороны Patriot.

"Мы делаем это, чтобы защитить восточный фланг НАТО, важный военный узел для обороны Украины и для сдерживания и дальнейшего отвода россиян", – заявил глава Минобороны Нидерландов.

Развертывание сил продлится как минимум до мая 2026 года, при этом Брекельманс подчеркнул, что оно не связано с дискуссиями о гарантиях безопасности для Киева и не предусматривает военного присутствия Нидерландов в Украине.

Министр добавил, что Нидерланды вместе с партнерами обеспечивают "многоуровневую противовоздушную оборону" от возможных угроз со стороны баллистических ракет, крылатых ракет, истребителей, вертолетов и беспилотников.

Ранее в среду стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее подтвердил, что состоялось новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после падения дрона.