Президент Фінляндії запропонував місце для зустрічі Зеленського й Путіна

Фінський президент Александр Стубб вважає, що Швейцарія як нейтральна територія може стати місцем потенційної зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю NBC News.

За словами фінського президента, під час зустрічі в Білому домі європейські лідери та Дональд Трамп погодились із необхідністю зустрічі очільників України та Росії.

"Мета полягає в тому, щоб вона відбулась якнайшвидше. Сподіваюсь, що це станеться протягом найближчих двох тижнів. Але прогнозувати тут не виходить", – додав він.

Місце зустрічі Путіна і Зеленського ще не визначено, але Стубб запропонував Швейцарію як можливий варіант.

"Насправді Женева могла б підійти. Я думаю, що це була б нейтральна територія для цього (зустрічі. – Ред.)… Але обирати місце зустрічі мають (Путін. – Ред.) і президент України", – вважає президент Фінляндії.

У Швейцарії напередодні запевнили, що готові прийняти саміт України та Росії незважаючи на те, що є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що господар Кремля Владімір Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Але російська сторона цього не підтвердила.