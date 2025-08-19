Білий дім наполягає, що Путін погодився на зустріч із Зеленським

Речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що господар Кремля Владімір Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським.

Про це вона сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

За словами Левітт, у розмові з Дональдом Трампом лідери і України, і Росії "висловили готовність сісти за стіл переговорів, тож наша група з національної безпеки допоможе обом країнам це зробити".

"Президент (Трамп. – Ред.) завжди говорив, що в цій війні є питання, щодо яких існують розбіжності, які мають бути обговорені та вирішені цими двома країнами. Тому він хоче, щоб ці дві країни вступили в прямі дипломатичні переговори", – додала вона.

На уточнення, чи підтвердив Путін у розмові з Трампом готовність до двосторонньої зустрічі із Зеленським, речниця Білого дому кілька разів це підтвердила.

"Ця ідея виникла під час учорашніх переговорів президента з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами. І, як ви бачили, всі європейські лідери, які залишили Білий дім, включно з генеральним секретарем НАТО, погодилися, що це чудовий перший крок", – зазначила Левітт.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

