Президент Финляндии предложил место для встречи Зеленского и Путина

Финский президент Александр Стубб считает, что Швейцария как нейтральная территория может стать местом потенциальной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью NBC News.

По словам финского президента, во время встречи в Белом доме европейские лидеры и Дональд Трамп согласились с необходимостью встречи глав Украины и России.

"Цель состоит в том, чтобы она состоялась как можно скорее. Надеюсь, что это произойдет в течение ближайших двух недель. Но прогнозировать здесь не получается", – добавил он.

Место встречи Путина и Зеленского еще не определено, но Стубб предложил Швейцарию как возможный вариант.

"На самом деле Женева могла бы подойти. Я думаю, что это была бы нейтральная территория для этого (встречи. – Ред.)... Но выбирать место встречи должны (Путин. – Ред.) и президент Украины", – считает президент Финляндии.

В Швейцарии накануне заверили, что готовы принять саммит Украины и России, несмотря на то, что являются членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что хозяин Кремля Владимир Путин согласился на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Но российская сторона этого не подтвердила.