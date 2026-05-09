ЗМІ: розвідка США оцінила роль нового верховного лідера у стратегії Ірану

За оцінками американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відіграє ключову роль у визначенні військової стратегії поряд із іншими іранськими високопосадовцями.

Про це телеканалу CNN розповіли кілька джерел, обізнаних із розвідувальною інформацією, повідомляє "Європейська правда".

Згідно зі звітами, точні повноваження в рамках нині розколотого режиму залишаються неясними, проте Моджтаба Хаменеї, ймовірно, бере участь у визначенні підходу Ірану до переговорів із США про припинення війни.

Хаменеї не з'являвся на публіці з того часу, як отримав серйозні поранення під час атаки, внаслідок якої на початку війни загинули його батько та кілька вищих військових керівників країни, що викликало спекуляції щодо його здоров'я та ролі в іранській владній структурі.

Моджтаба Хаменеї був оголошений новим верховним лідером Ірану, який змінив свого батька, через кілька днів після удару, в результаті якого він отримав поранення, але на сьогодні розвідувальна спільнота США не змогла візуально підтвердити його місцезнаходження, повідомили джерела.

Частково невизначеність пов'язана з тим, що Хаменеї не використовує жодних електронних засобів зв'язку, а спілкується лише з тими, хто може відвідати його особисто, або надсилаючи повідомлення через кур'єра, додав один зі співрозмовників.

Хаменеї, як і раніше, перебуває в ізоляції, оскільки продовжує проходити лікування від отриманих травм, зокрема сильних опіків на одній стороні тіла, що зачепили обличчя, руку, тулуб і ногу, зазначили джерела.

Мазахер Хосейні, голова протокольного відділу в канцелярії верховного лідера Ірану, заявив у п'ятницю, що Хаменеї одужує після отриманих травм і "зараз перебуває в повному здоров'ї".

Хоссейні сказав, що Хаменеї отримав легкі травми стопи та нижньої частини спини і що "невеликий осколок потрапив йому за вухо", але рани загоюються.

Те, що американські посадовці знають про стан Хаменеї, ґрунтується на інформації, отриманій від тих, хто з ним спілкується, повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

Хоча оцінки американської розвідки вказують на те, що Хаменеї бере участь у розробці переговорної стратегії Ірану для дипломатичного завершення війни, одне джерело, ознайомлене з останньою інформацією, повідомило CNN, що є докази того, що він досить віддалений від процесу прийняття рішень і доступний лише епізодично.

Як наслідок, за словами джерела, повсякденними операціями фактично керують високопосадовці Корпусу вартових Ісламської революції разом зі спікером іранського парламенту Мохаммадом Багером Галібафом.

"Немає жодних ознак того, що він (Хаменеї. – Ред.) дійсно віддає накази на постійній основі, але й немає нічого, що доводило б, що він цього не робить", – сказало друге джерело.

Питання про здоров'я Хаменеї та його становище в нині розколотому іранському режимі створюють проблему для адміністрації Дональда Трампа, оскільки офіційні особи США продовжують вказувати на те, що неясно, хто зараз має повноваження для ведення реальних переговорів про припинення конфлікту, повідомили джерела.

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном.