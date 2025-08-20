Укр Рус Eng

В аеропорту Мілана чоловік влаштував пожежу, довелось евакуювати термінал

Новини — Середа, 20 серпня 2025, 20:12 — Олег Павлюк

В аеропорту Мілан-Мальненса вранці в середу довелось евакуювати пасажирів одного терміналу після того, як 28-чоловік підпалив стійку реєстрації та розтрощив її молотком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Винуватець інциденту, який не мав при собі посадкового талона, кинув легкозаймисту рідину на стійку реєстрації терміналу Т1 аеропорту Мілана, підпалив її, а після цього почав бити по ній молотком.

На кадрах із соцмереж видно, як пасажири затримують 28-річного чоловіка, один із них тримає в руках вогнегасник. Потім його передали правоохоронцям.

Через пожежу пасажирів довелось евакуювати. Вогонь був невеликий, тож рятувальники, яких викликали на місце, швидко з ним впорались. Аеропорт незабаром відновив роботу.

За даними поліції, затриманий 28-річний чоловік – уродженець Малі, який перебуває в Італії на законних підставах і вже якийсь час мешкає в Мілані. Мотив його вчинку в аеропорту досі незрозумілий.

Напередодні чоловіка затримали через те, що він розбив молотком вітрину магазину, після чого доправили до лікарні для обстеження. Незрозуміло, як йому вдалось звідти втекти.

Нагадаємо, в липні аеропорт Марселя повідомив про призупинення роботи через лісову пожежу, яка поширювалась неподалік.

21 березня лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припиняв роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції. 

