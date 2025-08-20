В аэропорту Милана мужчина устроил пожар, пришлось эвакуировать терминал

В аэропорту Милан-Мальненса утром в среду пришлось эвакуировать пассажиров одного терминала после того, как 28-летний мужчина поджег стойку регистрации и разбил ее молотком.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Виновник инцидента, который не имел при себе посадочного талона, бросил легковоспламеняющуюся жидкость на стойку регистрации терминала Т1 аэропорта Милана, поджег ее, а после этого начал бить по ней молотком.

Aeroporto di Milano-Malpensa, arrestato un 26enne del Mali che questa mattina ha dato in escandescenza al Terminal 1 dando alle fiamme e danneggiando con un martello i monitor del check-in numero 13. L'uomo gode di protezione sussidiaria e non aveva precedenti. Evacuato… pic.twitter.com/cZJgrzGaYG – Ultimora.net (@ultimoranet) August 20, 2025

На кадрах из соцсетей видно, как пассажиры задерживают 28-летнего мужчину, один из них держит в руках огнетушитель. Затем его передали правоохранителям.

Из-за пожара пассажиров пришлось эвакуировать. Огонь был небольшой, поэтому спасатели, вызванные на место, быстро с ним справились. Аэропорт вскоре возобновил работу.

По данным полиции, задержанный 28-летний мужчина – уроженец Мали, который находится в Италии на законных основаниях и уже некоторое время проживает в Милане. Мотив его поступка в аэропорту пока неясен.

Накануне мужчину задержали за то, что он разбил молотком витрину магазина, после чего доставили в больницу для обследования. Непонятно, как ему удалось оттуда сбежать.

Напомним, в июле аэропорт Марселя сообщил о приостановке работы из-за лесного пожара, который распространялся неподалеку.

21 марта лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.