Американські ВПС супроводили російський Іл-20 поблизу Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило і відстежило російський військовий літак Іл-20, який 20 серпня 2025 року перебував в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски.

Про це йдеться у повідомленні командування, передає "Європейська правда"

Російський військовий літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір США чи Канади, зазначили військові і додали, що така російська активність в Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза.

"NORAD підняв у повітря два літаки F-16 і один літак-заправник KC-135, щоб ідентифікувати і відстежувати літаки в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски", – йдеться у повідомленні.

Ця зона починається там, де закінчується суверенний повітряний простір, і є визначеною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка вимагає швидкої ідентифікації всіх повітряних суден в інтересах національної безпеки.

NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для виявлення і відстеження повітряних суден та інформування про відповідні дії.

"NORAD залишається готовим застосувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", – йдеться у повідомленні.

Нещодавно два італійські винищувачі F-35 вперше підняли в повітря з Естонії для перехоплення російського літака.

Наприкінці червня винищувачі ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.