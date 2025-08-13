Італійські F-35 вперше вилетіли з Естонії для перехоплення літака РФ

Два італійські винищувачі F-35 вперше підняли в повітря з Естонії для перехоплення російського літака.

Про це повідомило повітряне командування НАТО у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У середу, 13 серпня, в повітряному командуванні НАТО заявили, що вперше два італійські літаки F-35 вилетіли з Естонії у відповідь на перебування російського літака у повітряному просторі НАТО. Італійські літаки діяли в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору

Фото: Х

"Італійська оперативна група повітряних сил – 32-й винищувальний полк на авіабазі Еммарі в Естонії перебуває в режимі швидкого реагування 24/7, демонструючи прихильність Альянсу до захисту повітряного простору НАТО", – запевнили у заяві.

На початку червня два російські розвідувальні літаки були перехоплені британськими винищувачами, що базуються в Польщі, а перед тим – винищувачі, які виконують місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, тричі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські літаки, які порушили правила польотів.

Наприкінці червня винищувачі ВПС Німеччини вилітали на перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.