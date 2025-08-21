Американские ВВС сопроводили российский Ил-20 вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило российский военный самолет Ил-20, который 20 августа 2025 года находился в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.

Об этом говорится в сообщении командования, передает "Европейская правда".

Российский военный самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады, отметили военные и добавили, что такая российская активность в Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

"NORAD поднял в воздух два самолета F-16 и один самолет-заправщик KC-135, чтобы идентифицировать и отслеживать самолеты в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски", – говорится в сообщении.

Эта зона начинается там, где заканчивается суверенное воздушное пространство, и является определенным участком международного воздушного пространства, который требует быстрой идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности.

NORAD использует многоуровневую оборонную сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для обнаружения и отслеживания воздушных судов и информирования о соответствующих действиях.

"NORAD остается готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки", – говорится в сообщении.

Недавно два итальянских истребителя F-35 впервые поднялись в воздух из Эстонии для перехвата российского самолета.

В конце июня истребители ВВС Германии вылетали на перехват российского разведывательного самолета над Балтийским морем.