Глава МЗС Чехії відреагував на чергову масовану атаку РФ на Україну

Новини — Четвер, 21 серпня 2025, 11:45 — Іванна Костіна

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив чергову масовану комбіновану атаку Росії на Україну в ніч проти 21 серпня.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в X.

За словами Ліпавського, дії Росії є ганебними.

"574-35-4. Це не кількість повернутих з Росії українських дітей, днів без повітряної тривоги, і не кількість розслідуваних воєнних злочинів РФ. Це безпілотники, крилаті та балістичні ракети, які Росія випустила по Україні цієї ночі. Ганьба Росії", – написав міністр.

В ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 614 засобами повітряного нападу: протиповітряна оборона знешкодила 577 ворожих цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська у ніч на 21 серпня запустили кілька крилатих ракет проти американського цивільного підприємства в Мукачево на Закарпатті. 15 людей постраждали внаслідок російського удару по місту Мукачево.

У Львові зафіксовано приліт на вулиці Олени Степанівни, за попередніми даними, одна людина загинула та ще дві постраждали.

