Глава МИД Чехии отреагировал на очередную массированную атаку РФ на Украину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил очередную массированную комбинированную атаку России на Украину в ночь на 21 августа.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в X.

По словам Липавского, действия России позорны.

"574-35-4. Это не количество возвращенных из России украинских детей, дней без воздушной тревоги и не количество расследуемых военных преступлений РФ. Это беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Украине этой ночью. Позор России", – написал министр.

574-35-4



Not the number of:

– Ukrainian children returned from Russia,

– days without air raid alarms,

-or Russian war crimes investigated.



They are drones, cruise missiles, and ballistic missiles Russia fired at Ukraine overnight.



Shame on Russia.#StandWithUkraine – Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 21, 2025

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения: противовоздушная оборона обезвредила 577 вражеских целей.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа запустили несколько крылатых ракет против американского гражданского предприятия в Мукачево на Закарпатье. 15 человек пострадали в результате российского удара по Мукачеву.

Во Львове зафиксирован прилет на улице Елены Степановны, по предварительным данным, один человек погиб и еще два пострадали.