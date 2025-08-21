У Туреччині кажуть, що будь-яка миротворча місія в Україні залежить від припинення вогню

Туреччина вважає, що спочатку необхідно забезпечити припинення вогню між Росією і Україною, перш ніж вона та інші держави приймуть будь-які рішення щодо миротворчої місії в рамках гарантій безпеки для України.

Про це повідомило Reuters в четвер джерело в Міністерстві оборони Туреччини, передає "Європейська правда".

Американські та європейські військові планувальники почали вивчати гарантії безпеки для України.

Джерело в Міністерстві оборони запитали, чи може член НАТО Туреччина розглянути можливість направлення миротворчої місії в Україну, як частину гарантій безпеки.

"Необхідно спочатку забезпечити припинення вогню між Росією і Україною, потім визначити рамки місії з чітким мандатом і уточнити, який внесок зробить кожна країна", – заявило турецьке джерело на умовах анонімності.

Туреччина підтримує теплі зв'язки як з Києвом, так і з Москвою відтоді, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. Вона висловила підтримку територіальної цілісності України та надала їй військову допомогу, водночас виступаючи проти санкцій проти Росії.

Анкара також є частиною європейської "коаліції рішучих", яка виділить сили для гарантування безпеки України.

За словами джерела, Туреччина "докладає зусиль, щоб зробити свій внесок у всі ініціативи", спрямовані на підтримку регіонального миру і безпеки.

"Однак... давати оцінки, засновані на прогнозах, які ще не були підкріплені конкретними фактами, не було б здоровим і точним", – додав співрозмовник.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.