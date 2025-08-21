В Турции говорят, что любая миротворческая миссия в Украине зависит от прекращения огня

Турция считает, что сначала необходимо обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, прежде чем она и другие государства примут какие-либо решения по миротворческой миссии в рамках гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил Reuters в четверг источник в Министерстве обороны Турции, передает "Европейская правда".

Американские и европейские военные планировщики начали изучать гарантии безопасности для Украины.

Источник в Министерстве обороны спросили, может ли член НАТО Турция рассмотреть возможность направления миротворческой миссии в Украину, как часть гарантий безопасности.

"Необходимо сначала обеспечить прекращение огня между Россией и Украиной, затем определить рамки миссии с четким мандатом и уточнить, какой вклад сделает каждая страна", – заявил турецкий источник на условиях анонимности.

Турция поддерживает теплые связи как с Киевом, так и с Москвой с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Она выразила поддержку территориальной целостности Украины и предоставила ей военную помощь, в то же время выступая против санкций против России.

Анкара также является частью европейской "коалиции решительных", которая выделит силы для обеспечения безопасности Украины.

По словам источника, Турция "прилагает усилия, чтобы внести свой вклад во все инициативы", направленные на поддержание регионального мира и безопасности.

"Однако... давать оценки, основанные на прогнозах, которые еще не были подкреплены конкретными фактами, не было бы здравым и точным", – добавил собеседник.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.