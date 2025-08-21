В Шотландии приговорили 17-летнего подростка, планировавшего теракт против мечети

17-летний подросток, который планировал совершить массовое убийство во время террористического нападения на мечеть в городе Гринок на западе Шотландии, приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

17-летний парень был задержан в январе 2025 года после того, как полиция обнаружила его с пневматическим оружием и баллончиками с аэрозолем возле мусульманского центра области Инверклайд, где расположен Гринок.

Подросток планировал поджечь здание, убив всех людей, находившихся внутри. Он смог спланировать свое нападение, обманув имама центра, который поверил, что парень хочет стать мусульманином.

Однако полиция успела арестовать подростка, которому на тот момент было 16 лет, до того, как он совершил теракт. При себе он имел баллончики с аэрозолем, с помощью которых планировал совершить поджог, и пневматическое оружие.

В телефоне 17-летнего нашли список его "вдохновителей", среди которых упоминались Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Андерс Брейвик. Он также просил знакомого транслировать теракт в прямом эфире.

В июле подросток признал себя виновным в действиях с целью совершения террористических актов. Его приговорили к 10 годам заключения, а также 8 годам надзора после освобождения.

Напомним, в июле суд Вены приговорил 15-летнего подростка к двум годам условного заключения по обвинению в планировании теракта от имени "Исламского государства".

Немецкая прокуратура недавно выдвинула обвинения гражданину России, которого подозревают в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине и попытке присоединиться к боевой группировке "Исламское государство".