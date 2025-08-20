У Німеччині неповнолітнього з РФ звинувачують у плануванні нападу на посольство Ізраїлю

Німецька прокуратура висунула звинувачення громадянину Росії, якого підозрюють у плануванні нападу на посольство Ізраїлю в Берліні та спробі приєднатися до бойового угруповання "Ісламська держава".

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Прокурори вважають, що обвинувачений отримав в інтернеті інструкції щодо виготовлення вибухівки, але план провалився, оскільки він не зміг дістати необхідні компоненти.

"З початку лютого він планував здійснити теракт у Німеччині, зокрема проти посольства Ізраїлю в Берліні", – йдеться в заяві федеральної прокуратури.

Затриманий перебуває під вартою з лютого, коли його затримали в аеропорту Берліна.

Прокуратура підозрює, що він прямував до Пакистану для проходження військової підготовки в ІДІЛ і фінансував поїздку, продаючи дорогі смартфони.

У заяві також зазначено, що його звинувачують у перекладі пропаганди "Ісламської держави" на російську та чеченську мови.

7 серпня прокуратура пред'явила йому звинувачення в підготовці та підбурюванні до вчинення тяжкого насильницького акту, що ставить під загрозу державну безпеку, а також у спробі вступити до терористичної організації за кордоном, оскільки він є неповнолітнім.

Нагадаємо, у грудні шведська прокуратура висунула звинувачення трьом особам у підготовці терористичного злочину, пов'язаного з "Ісламською державою".

Перед цим стало відомо, що чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.