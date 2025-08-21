В Угорщині пояснили "російську" правку в заяві президента щодо удару по Мукачеву

У президента Угорщини пояснили, чому глава держави Тамаш Шуйок видалив слово "російський" із публікації про обстріл Закарпаття, який РФ здійснила у ніч на 21 серпня.

Пояснення наводить угорське видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

В управлінні комунікацій президентського палацу відзначили, що текст публікації змінили, тому що "канцелярія глави держави ще очікувала на офіційне та детальне інформування, а також підтвердження обставин ракетного удару по Мукачеву, його виконавців і відповідальних".

При цьому в угорського лідера наголосили: президент Шуйок вважав важливим одним із перших висловити глибоке співчуття постраждалим.

У канцелярії також згадали і критику, яка ширилась упродовж останніх годин на адресу президента через маніпуляцію з його дописом.

"Хочемо звернути увагу на суть і справжній намір заяви, а також на її зміст! Допис закликає до негайного припинення бойових дій та збереження людських життів, а також висловлює співчуття тим, кого торкнулася війна. Варто нагадати собі, що кожна війна починається з розпалювання ненависті. Це наша спільна відповідальність – не допустити навіть цього першого кроку", – заявили в угорського президента.

Як повідомляла "ЄП", президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського обстрілу заводу в Мукачеві, але згодом видалив слово "російський" із публікації.

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр виступив з критикою Шуйока за цей крок.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан надвечір четверга виступив із заявою щодо російського обстрілу Закарпаття, не засудивши дії Росії.